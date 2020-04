in foto: Foto dalla pagina Facebook di Reporter Montesacro

Erba alta e forasacchi pericolosi per gli animali, rifiuti sui marciapiedi, spazi verdi non curati, bottiglie vuote lasciate nelle piazze da gruppi di persone che poi non si preoccupano di gettarle nei contenitori per il vetro. Questa è la situazione in cui versano i quartieri del III Municipio di Roma, specialmente quelli del Tufello, Val Melaina e Montesacro. Sono mesi che gli abitanti dell'area lamentano lo stato delle strade che ogni giorno attraversano per andare al lavoro o, semplicemente, per fare una passeggiata. "Purtroppo la situazione è di totale degrado, basti pensare che in via Monte Cervialto 151 c'è una lastra di vetro che in sei mesi abbiamo segnalato più volte. E sta ancora là – spiega a Fanpage.it Lucio Parlavecchio, residente della zona – O anche largo Renato Angiolillo, dove da due mesi i marciapiedi sono pieni di immondizia. Anche qui abbiamo fatto numerose segnalazioni e nessuno è mai intervenuto. Sorvoliamo sui forasacchi, pericolosi per i nostri amici animali: ovunque ne siamo pieni".

A largo Baseggio l'erba è così alta che i cani scompaiono tra la ‘vegetazione'. E l'immondizia ai lati delle strade non aiuta a dare un senso di pulizia ai propri abitanti, che più volte hanno cercato – senza successo – di segnalare la situazione. Emblematica è l'immagine di quanto accaduto tra via Stampalia e via Gorgona, a Val Melaina: alcuni residenti hanno messo su un muretto delle cassette per raccogliere la cosiddetta spesa sospesa, da donare a chi versa in condizioni economiche difficili e non ha i soldi per acquistare i beni di prima necessità. Ignoti hanno riempito queste cassette di bottiglie di birra vuote, lasciate lì da mesi. E che nessuno ha mai ripulito. "È una vergogna, siamo in emergenza sanitaria nazionale, la pulizia è la prima cosa cui bisognerebbe pensare – continua Lucio – E invece è questa la situazione in cui ci troviamo".