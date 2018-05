Da Rivisondoli, Abruzzo, a Roma. Ma il progetto è di aprire otto ristoranti in cinque anni nelle principali capitali mondiali. ‘Spazio', il format creato dallo chef Tre Stelle Michelin Niko Romito che prima era ospitato nei locali di Eataly Ostiense, ha aperto nel quartiere Pinciano Parioli di Roma. Il prossimo obiettivo, fa sapere lo chef, è New York. Nata come appendice dell’Accademia Niko Romito (la scuola di cucina fondata dallo chef) , ‘Spazio' propone una cucina curata, a tratti ricercata, sia nella sostanza e nella filosofia del menù che nel servizio. Non è solo un ristorante, ma anche uno ‘Spazio Pane e Caffè' per colazioni, aperitivi, pranzi veloci e merende.

Offerta di lavoro

“Spazio, are you in” è una campagna di recruiting lanciata per reperire figure come camerieri, runner, banconisti caffetteria, Responsabili di sala e accoglienza. Queste le figure professionali attualmente ricercate, come pubblicato sul sito ufficiale di Spazio Niko Romito, su cui è possibile inoltrare la propria candidatura. A questo indirizzo è possibile inviare le candidature. Il progetto, si legge nel comunicato stampa, prevede l’inserimento delle nuove figure professionali nella location Spazio Niko Romito Roma, sapendo di entrare a far parte di un gruppo che ha davanti a sé un’avventura internazionale. Viene offerta così una straordinaria opportunità di lavoro a tutti quei giovani che vogliono sposare la filosofia del progetto e contribuire allo sviluppo di un’esperienza tesa a portare all’estero l’offerta gastronomica di Spazio e un capitale di valori umani che ne rispecchi filosofia e intenti.

Chi è Niko Romito

Niko Romito rappresenta uno dei volti più significativi dell’eccellenza della ristorazione italiana. Cuoco autodidatta, profondamente legato al suo Abruzzo, dal 2000 gestisce con la sorella Cristiana il ristorante Reale e in pochi anni ha conquistato 3 stelle Michelin e innumerevoli riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2011 trasferisce il Reale da Rivisondoli a “Casadonna”, ex monastero del ’500 nella vicina Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, dove l’anno seguente inaugura la sua scuola di cucina. Attraverso una ricerca incessante e con uno spiccato approccio imprenditoriale, Romito ha saputo creare in poco tempo un linguaggio gastronomico assolutamente originale e innovativo, percorrendo la strada dell’essenzialità, dell’equilibrio e del gusto assoluto.