Scontri ad Anfield, nove tifosi romanisti arrestati, due con l'accusa di omicidio nei confronti del 53enne irlandese Sean Cox, che tuttora lotta tra la vita e la morte. Alla luce di quanto avvenuto nell'immediato prepartita di Liverpool-Roma, l'allerta è massima per la semifinale di ritorno di Champions League in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto si apprende un dettagliato piano di sicurezza verrà messo a punto durante un tavolo tecnico in programma dei prossimi giorni in questura. Da monitorare non c'è solo l'impianto del Foro Italico, ma anche il centro dla fontani Roma dove i tifosi del Liverpool, ne arriveranno migliaia, potrebbero recarsi prima e dopo la gara. L'obiettivo è evitare in tutti i modi che si ripeta quanto avvenuto il 19 febbraio 2015 a piazza di Spagna, quando gli ultras del Feyenoord, prima di una gara di Europa League contro la Roma, devastarono la fontana della Barcaccia.

Ieri seri 9 romani arrestati, in condizioni critiche un 53enne irlandese

Ieri sera la polizia di Liverpool ha arrestato nove persone, tra i 20 e i 43 anni, accusati a vario titolo di possesso di armi, di droga, rissa, aggressione, danneggiamento e ubriachezza. Due ragazzi di 25 e 26 sono stati arrestati per tentato omicidio. "Gli uomini sono stati arrestati all’interno dello stadio dopo che gli agenti hanno svolto una serie di indagini proattive nel tentativo di identificare le persone coinvolte nell’incidente”, si legge in un comunicato della polizia inglese. Vittima dell'aggressione è il 53enne irlandese Sean Cox. Spiega l'ispettore Paul Speight: "Crediamo che la vittima fosse a Liverpool con suo fratello per la semifinale contro la Roma e sia stato in seguito aggredito durante una lite tra i tifosi di Roma e Liverpool vicino al pub Albert, intorno alle 19:15. I testimoni riferiscono che l’uomo è stato colpito da una cintura e poi è caduto a terra. I paramedici lo hanno soccorso sul posto, portandolo in ambulanza al Centro Neurologico di Walton, dove è stato curato per una ferita alla testa. La sua condizione è attualmente descritta come critica e il suo parente più stretto è stato informato”.