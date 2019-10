in foto: Spray al peperoncino – foto di repertorio

Tutto è nato da un diverbio per motivi di viabilità, forse una mancata precedenza o forse una svolta non segnalata. In ogni caso ieri sera alle 21,20 circa in via Francesco Negri, quartiere Ostiense di Roma, un giovane automobilista e un ciclista hanno cominciato a litigare animatamente. Improvvisamente il ciclista ha aggredito l'altro con lo spray al peperoncino e poi è scappato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha immediatamente avvertito il 118. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, dov'è arrivato in codice giallo, ma le sue condizioni di salute non sembrano essere gravi. Il ciclista, per il momento, non è stato ancora individuato e bloccato dalle forze dell'ordine.

A Fiumicino epilogo ben più tragico: uomo muore dopo una litigata

Un epilogo ben più tragico ha avuto una lite avvenuta a settembre a Fiumicino, dove tre uomini cominciarono a insultarsi pesantemente in strada. Quando gli agenti di polizia arrivarono sul posto, trovarono un uomo di 70 anni riverso in terra e già morto. Stando a quanto i poliziotti riuscirono a ricostruire, l'anziano ebbe una violenta lite verbale con altre due persone e probabilmente la sua morte fu dovuta a un malore improvviso durante la litigata. Gli agenti delle volanti e del commissariato Fiumicino non riuscirono a trovare gli altri due.