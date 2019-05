in foto: foto di repertorio

A Tor Fiscale, quartiere a sud di Roma, una lite tra vicini è finita a coltellate. "Ti ho visto ieri, eri troppo vicino alla mia macchina, me la volevi rubare?", ha esordito un ragazzo di 19 anni puntando minacciosamente il dito contro un 48enne, colpevole, secondo il giovane, di trovarsi troppo vicino alla sua automobile. L'altro, romano e già noto alle forze dell'ordine per diversi furti, ha risposto ancora più minacciosamente. Tra i due è cominciata una furiosa litigata, che è ben presto degenerata. Il più grande, infatti, avrebbe improvvisamente impugnato un coltellino con la lama di cinque centimetri e avrebbe ferito il più giovane. Quest'ultimo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Ha riportato ferite al collo, al torace e sulla mano sinistra, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se tuttora rimane in osservazione.

Denunciato un 48enne

Sentito il racconto del ragazzo, i carabinieri della stazione di Roma IV Miglio hanno denunciato a piede libero il 48enne romano per l'aggressione al 19enne. L'uomo è stato raggiunto dai carabinieri all'interno della sua abitazione dove, all'interno della lavatrice, aveva nascosto i vestiti e un asciugamano ancora sporchi di sangue. Il coltellino invece è stato recuperato in giardino e sicuramente si tratta di quello usato per accoltellare il ragazzo.