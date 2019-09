Giovanni Boccuzzi, il presidente del V Municipio, sarebbe stato morso sul naso da un consigliere della sua stessa maggioranza, Alessandro Stirpe. Il fatto, riportato dall'Adnkronos, sarebbe avvenuto giovedì pomeriggio scorso al termine di una seduta del consiglio municipale molto movimentata nella stanza dell'assessora alla Cultura e allo Sport Maria Teresa Brunetti, che però nulla avrebbe a che vedere con quanto accaduto. La lite sarebbe nata a seguito della riunione piuttosto movimentata che si era tenuta quel giorno, ma già da tempo i rapporti tra Boccuzzi e Stirpe non sarebbero dei migliori. Secondo il minisindaco Stirpe, insieme alla consigliera grillina Monia Medaglia, avrebbe un atteggiamento troppo da protagonista e troppo poco incline al ‘lavoro di squadra'. Insomma, non sarebbero molto ben visti. Durante la discussione i toni sarebbero diventati molto accesi, fino a che Stirpe non avrebbe dato un morso sul naso a Boccuzzi.

Boccuzzi morso sul naso da Stirpe: "Fatti privati, no comment"

Il presidente del V municipio non è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma ha perso un po' di sangue dal naso. Contattato dall'Adnkronos ha spiegato che questi "sono fatti privati che non devono interessare", di fatto non smentendo quanto accaduto. Non è chiaro se sporgerà denuncia nei confronti di Stirpe o meno, che ribatte: "Non c'è nulla da commentare, continuerò a far parte del movimento. Lavoro per il bene del territorio e ci sono ancora tante cose da realizzare, tanti progetti da portare a termine a beneficio dei cittadini". Presumibilmente nei prossimi giorni il consiglio si riunirà nuovamente per decidere se espellere o meno Stirpe. Per adesso nessuno dei due ha commentato pubblicamente l'accaduto.

Lite tra Grillini, il Pd: "Maggioranza allo sbando, ci mettono alla berlina"

L'accaduto sta facendo in queste ore il giro di Roma. Se né Boccuzzi né Stirpe hanno commentato la lite, lo ha fatto invece Riccardo Vagnarelli, capogruppo del Pd al V municipio: "La maggioranza grillina del V Municipio è ormai allo sbando. Invece di amministrare, antepongono le loro liti personali arrivando allo scontro fisico e mettendo il nostro territorio alla berlina nazionale. Il V Municipio è fatto di quartieri che stanno subendo una profonda trasformazione urbana e sociale, anche a causa del passaggio della metro C. Mutamenti totalmente affidati all'iniziativa privata perché da parte del Municipio non abbiamo visto nulla. Boccuzzi si era presentato come colui che avrebbe aperto la stazione Pigneto e risolto il problema sicurezza a Tor Sapienza. Tutte cose che stiamo ancora aspettando. Il V Municipio è abbandonato a se stesso. Non c'è una programmazione, né un'iniziativa per il territorio. Questa giunta è arrivata al capolinea. Boccuzzi e i suoi se ne facciano una ragione. E liberino i cittadini del V dalla loro gestione inesistente".