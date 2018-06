Una violenta lite in famiglia finita quasi in tragedia. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato da suocero e cognato dopo un'accesa discussione. È successo a Tor Lupara, nel quartiere di Fonte Nuova. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 55enne e un 34enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, per tentato omicidio aggravato. La vittima, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Arrivato nel nosocomio è stato operato a causa delle ferite al torace e ricoverato in prognosi riservata. Secondo le informazioni apprese, l'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. I due aggressori sono stati arrestati e portati presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli. I militari, poi, hanno perquisito l'appartamento della vittima dove hanno trovato l'arma: si tratta di un coltello da cucina, lungo circa 30 centimetri, che è stato utilizzato per infliggere i colpi.

Accoltellano un 53enne

I militari sono intervenuti, questa notte, in un’abitazione di via delle Mimose. Dopo l'aggressione gli autori della violenza se ne sono andati. La vittima ha riportato profonde ferite da arma da taglio vicino all'ascella sinistra. Le forze dell'ordine hanno trovato i due presso la loro abitazione di Casali di Mentana.