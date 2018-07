Lite in famiglia a Valmontone. Ha imbracciato un fucile da caccia e ha aperto il fuoco, ferendo il genero. È successo ieri pomeriggio, in una casa in via Alberto Lanna, in zona Le Casette. A chiamare i soccorsi i famigliari che hanno assistito spaventati alla scena. L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato con urgenza in eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma, dove si trova in prognosi riservata. Al momento non è in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Colleferro, intanto, hanno sequestrato il fucile, un calibro 22, regolarmente detenuto dall'uomo e denunciato a piede libero il pensionato per lesioni colpose personali aggravate.

Ferito da un colpo di fucile

Secondo le informazioni apprese, la vittima è stata ferita durante una discussione in famiglia: un anziano di 75 anni ha sparato un colpo di fucile mentre stava discutendo animatamente con il figlio. Il proiettile è partito accidentalmente e ha ferito il genero, un finanziere che è intervenuto per calmare il litigio tra i due e che ha tentato di togliergli l'arma dalle mani per evitare che perdesse il controllo e facesse qualcosa di cui avrebbe potuto pentirsi. Il colpo ha raggiunto la parte inferiore dell'addome provocando una ferita profonda che ha richiesto un intervento immediato per il sanguinamento.