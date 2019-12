in foto: L’attrice Irene Ferri

Un botta e risposta deciso, poi qualche spinta reciproca. L'attrice romana Irene Ferri è rimasta coinvolta in una piccola lite con un'edicolante di piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro. Secondo quanto riporta Marco De Risi sul Messaggero in edicola oggi, le due si sarebbero spintonate e per questo sarebbero intervenuti sia alcuni agenti della polizia che un'ambulanza del 118. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'attrice era seduta e ha lamentato diversi dolori raccontando di essere stata picchiata. I sanitari del 118 hanno visitato e medicato entrambe, con Ferri che è stata poi portata in ospedale al Santo Spirito. Per lei, riporta ancora il Messaggero, solo tanto spavento e qualche ecchimosi leggera al volto. È stata dimessa dal pronto soccorso con qualche giorno di prognosi.

Irene Ferri: "Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda"

Secondo quanto ricostruito, secondo l'attrice l'edicolante si sarebbe comportata male: sarebbe stata lenta e non avrebbe rispettato la fila. La polizia indagherà ora sui motivi che hanno scatenato la lite. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Borgo. Per ora nessuna ha presentato una denuncia. "Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda, lasciamo stare", ha dichiarato al Messaggero Irene Ferri.

Irene Ferri, 47 anni, ha condotto la popolare trasmissione per ragazzi di Rai Uno, Solletico, nel 1998 e ed è stata una delle protagoniste del film ‘Vacanze di Natale 2000'. Per la televisione ha recitato in moltissime serie tv di successo della Rai, come ‘Tutti pazzi per amore',