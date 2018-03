Per fare un ecocardiogramma o un'ecografia alla tiroide in una struttura sanitaria pubblica del Lazio bisogna aspettare circa quattro mesi. Va peggio per colonscopie e gastroscopie, per le quali occorre attendere tra i cinque e i sei mesi prima di poter effettuare l'esame. Ma anche per sostenere una semplice visita oculistica le liste d'attesa sono lunghissime: le prime prenotazioni disponibili sono infatti a tre mesi. Questo è ciò che racconta una ricerca condotta dal centro C.R.E.A. Sanità e commissionata dal comparto Funzione Pubblica della Cgil. Si tratta della prima indagine che mette a confronto tempi e costi delle prestazioni sanitarie nell'arco degli ultimi tre anni (2014-2017) su un campione di 26 milioni di italiani (44 per cento della polazione) che vivono in quattro regioni simbolo: Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. Secondo i risultati della ricerca sono circa 65 i giorni d'attesa in media per effettuare una visita medica specialistica in una struttura pubblica. Ci vogliono sette giorni se si sceglie di ricorrere ai privati oppure sei giorni se si scelgono strutture pubbliche ma in intramoenia.

Per fare una colonscopia bisogna aspettare 175 giorni

Nel Lazio, evidenzia la ricerca, l'attesa media per una colonscopia è di 175 giorni, che si riducono a sette in regime di intramoenia e quattordici in strutture private. In intramoenia una colonscopia costa circa 250 euro, mentre in strutture private circa 335. In media in Italia (questo il dato nazionale) ci vogliono tre mesi, circa 90 giorni, per fare una colonscopia. Secondo le conclusioni dell'indagine, le visite in regime Sistema Sanitario Nazionale (gratuite a meno dell’eventuale ticket) "hanno tempi di attesa alti e in qualche caso molto alti: è raro rimanere nei limiti dei 30 giorni nelle strutture pubbliche e speso si supera il limite anche in quelle private accreditate; per quelle a pagamento (sia in intramoenia nel pubblico, che per i solventi nel privato) i tempi di accesso sono al contrario molto ridotti".

Per il presidente rieletto della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ridurre le liste d'attesa è una una priorità. "Ora che c'è personale e ora che ci sono risorse per le tecnologie, e anche le risorse per sostenere questa svolta, puntiamo all'obiettivo che ci eravamo dati su 49 prestazioni che sono quelle che hanno degli obiettivi che ci dà lo Stato. Anche su questo i direttori hanno avuto mandato di monitorare l'efficacia e gli esiti del Piano che avevamo finanziato prima delle elezioni. Entro 10 giorni si rifarà il punto per capire come anche sulle liste d'attesa ci possa essere una svolta percepita e comprensibile da tutti". ha dichiarato ieri il governatore