Una persona è stata investita questa mattina sulla tratta Roma-Viterbo, tra le stazioni di Bassano Romano e Oriolo. La circolazione è stata al momento interrotta per ordine dell'Autorità Giudiziaria tra Capranica e Bracciano e non si sa quando il servizio potrà tornare alla normalità. Disagi tra i passeggeri, che sono stati costretti a lasciare le stazioni. Dalle prime informazioni sembra che un intercity regionale abbia investito una persona: le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare e non si conoscono le condizioni della persona ferita. I treni verso Roma-Ostiense stanno registrando ritardi fino a 50 minuti. Trenitalia ha predisposto il servizio autobus sostitutivo tra Capranica e Bracciano per cercare di limitare i danni per le persone che devono raggiungere Roma. In molti si sono diretti verso la vicina stazione di Cesano, dove il servizio è attivo.

Linea Roma-Viterbo, investita una persona: treni in ritardo di 50 minuti

L'interruzione tra Capranica e Bracciano è stata predisposta dall'Autorità Giudiziaria per permettere a soccorsi, vigili del fuoco e forze dell'ordine di mettere in sicurezza la zona ed effettuare i rilievi del caso. Molti treni sono stati cancellati, Trenitalia ha fatto sapere che il servizio è in via di riprogrammazione. Come detto, non si conoscono ancora le condizioni della persona investita dal regionale, per adesso non sono state diffuse informazioni in merito. Saranno le indagini a stabilire la dinamica dell'incidente, per ora ancora tutto da chiarire e verificare. A quanto si apprende, la persona investita dovrebbe essere un uomo, di cui non sono state diffuse ancora le generalità. Chi è sul posto indaga a 360 gradi per stabilire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.