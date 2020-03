in foto: Immagine di repertorio

A causa di un guasto alla stazione di Anagni, i treni della linea Roma-Napoli hanno subito forti rallentamenti questa mattina intorno alle 7, con ritardi fino a quaranta minuti. I tecnici di Ferrovie dello Stato si sono messi subito al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile e limitare i disagi ai passeggeri. Ovviamente il guasto si è ripercosso sui pendolari che ogni mattina devono prendere il treno per raggiungere la capitale, incontrando caos e rallentamenti. A quanto si apprende, il servizio è stato ripristinato dopo circa un'ora dai tecnici di Ferrovie dello Stato, la circolazione dovrebbe essere tornata normale e scorrevole sull'intera tratta della linea ferroviaria Roma-Napoli.

Traffico a Roma, code e incidenti

Nella capitale sin dalle prime ore di questa mattina si sono verificati rallentamenti a causa del traffico. Si registrano code sul Lungotevere Flaminio all'altezza di Via Francesco Milizia e Piazza Gentile da Fabriano a causa di un incidente. Un altro sinistro si è verificato in via dei Cerchi, provocando rallentamenti all'altezza di via San Gregorio. Traffico anche nel tratto urbano dell'A24, dove si registrano code a tratti tra Via Palmiro Togliatti e la Tangenziale Est. Gli incidenti che si sono verificati questa mattina non sembrano aver avuto fortunatamente conseguenze gravi per gli automobilisti, nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave nei sinistri.