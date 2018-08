in foto: Lindsay Kemp, morto all’età di 80 anni (LaPresse)

Si terranno il 5 settembre a Roma i funerali di Lindsay Kemp, grande coreografo, mimo e attore britannico morto lo scorso sabato a Livorno all'età di 80 anni. La cerimonia funebre, prevista inizialmente martedì 28 agosto, è stata rinviata a mercoledì 5 settembre alle 14 al Cimitero Acattolico per gli stranieri che si trova al Testaccio. Kemp, come reso noto dalla famiglia dell'artista, sarà sepolto accanto alla madre. Il coreografo britannico è stato sempre molto legato all'Italia, soprattutto a Livorno, città nella quale si era ritirato e viveva. Kemp era nato il 3 maggio 1938 a Cheshire, in Inghilterra. Dopo gli studi presso la Bradford College of Arts e la Ballet Rambert di Londra aveva iniziato la sua carriera artistica sui palcoscenici teatrali, affermandosi alla fine degli anni Settanta tra Londra a New York. Oltre alla danza e alle sue abilità di mimo, affinate grazie agli insegnamenti del maestro Marcel Marceau, Kemp è stato anche un attore cinematografico: dieci le pellicole nelle quali ha recitato. Nella sua lunga carriera vanta numerose collaborazioni con artisti di primo livello come David Bowie, Kate Bush, Peter Gabriel, il ballerino Nureyev e Federico Fellini