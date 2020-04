in foto: Foto As Roma

Secondo quanto scrive Matteo Pinci su La Repubblica, l'As Roma starebbe pensando di regalare ai tifosi che sottoscriveranno l'abbonamento allo stadio una mascherina riutilizzabile e griffata con lo stemma della società. In vista di una futura ripartenza del calcio e della riapertura degli stadi, la società giallorossa avrebbe deciso di omaggiare i fan con un dispositivo di protezione inviduale che, probabilmente, sarà necessario indossare anche quando l'emergenza sarà finita e soprattutto in luoghi affollati come lo stadio. La Roma avrebbe già convolto l'azienda che solitamente produce gli abiti da cerimonia della società e le mascherine sarebbero addirittura già in produzione.

Pacco beni di prima necessità agli abbonati over 75

Nei giorni scorsi la Roma, attraverso la Fondazione Roma Cares, ha già avviato la distribuzione di pacchi con beni di prima necessità destinati ai suoi abbonati over 75. Nel pacco ci sono 2 confezioni di pasta; 4 bottiglie di passata di pomodoro; 1 pacco di biscotti Gentilini AS ROMA; 2 pacchi di caffè; 2 pacchi di zucchero; 2 pacchi di farina; 1 bottiglia di olio extra vergine di oliva; 4 pacchi di sale; 2 scatolette di tonno da 250 gr; 1 barattolo di marmellata; 2 confezioni di riso; 6 bottiglie di acqua; 1 bottiglia di Birra Peroni; 1 colomba; 1 copia della Gazzetta dello Sport; 1 kit contenente gel igienizzante per le mani e guanti in plastica 10 mascherine donate dal ROMA Club Shangai; 1 sciarpa dell'AS ROMA ‘Voglio solo star con te'".