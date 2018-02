Paura nella mattinata di ieri – mercoledì 8 febbraio – dove un pezzo di intonaco si è staccato da una parate esterna all'istituto Lucio Anneo Seneca di Boccea, alla periferia Nord di Roma. I detriti crollati hanno sfiorato un gruppo di studenti che si trovava in cortile. Solo per un caso nessuno si è fatto male. Da quanto si apprende a far cadere l'intonaco sarebbe stata una pallonata finita sul muro.

Sul posto i vigili del fuoco che, chiamati dalla preside, hanno recintato alcune zone esterne, giudicate potenzialmente pericolose in corrispondenza di porzioni di parete esterne a rischio caduto. Un provvedimento a cui seguirà la richiesta d'intervento alle istituzioni competenti (la Città Metropolitana) per stanziare i fondi e far partire gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell'edifico scolastico.

Di tutta risposta gli studenti hanno deciso di scioperare per chiedere sicurezza nel loro istituto: dopo l'ingresso questa mattina si sono rifiutati di prendere parte alle lezioni per pretendere interventi immediati per garantire che nessuno si faccia male solo per essere andato a scuola.