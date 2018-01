Una ragazza di 15 anni si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso. La studentessa frequenta il liceo Bertrand Russell di Roma, dove in questi giorni era in corso la settimana di didattica alternativa gestita dai ragazzi. L'intervento dell'ambulanza del 118 è stato richiesto intorno alle 13. La 15enne si sarebbe accasciata sulle scale dell'istituto scolastico. Stando a quanto si apprende, è arrivata in ospedale San Giovanni in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata soccorsa inizialmente dai professori, che in seguito, dato che le sue condizioni peggioravano, hanno avvertito il 118, che ha provveduto a trasportare la giovane al Pronto soccorso, dove poi si è recato anche il padre.

Liceo Russell, la preside interrompe la settimana di didattica alternativa.

La didattica alternativa è stata immediatamente sospesa dalla preside. "Da giovedì 25 gennaio 2018 la settimana di didattica alternativa è interrotta e le lezioni riprendono regolarmente secondo il consueto orario", si legge sul sito del liceo Russell. Queste invece le modalità, pubblicate sempre sul sito, secondo le quali si svolgeva la settimana di lezioni gestite dagli studenti