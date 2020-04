Ha perseguitato per mesi un ragazzo con il quale era uscita per un breve periodo. Poi, come spesso capita quando ci si inizia a conoscere, la storia non è decollata e lui ha preferito non andare oltre una prima frequentazione. È stato a quel punto però che Virginia Sanjust di Teulada, meglio nota al pubblico di tutta Italia come ex signorina Buonasera, ha iniziato a perseguitarlo, seguendolo dovunque andasse e infilandosi più di una volta all'interno della sua abitazione, sfondando vetri e richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco (ai quali aveva mentito, dicendo di abitare nell'appartamento del ‘compagno') per aprire la porta. Virginia Sanjust di Teulada, ex presentatrice e figlia d'arte, accostata in passato a Silvio Berlusconi, è stata quindi arrestata e messa agli arresti domiciliari in una casa di cura di Roma. La vicenda è riportata da Il Messaggero, che racconta la parabola della conduttrice, da personaggio noto della televisione pubblica italiana a stalker.

Le persecuzioni a danno dell'ex

L'incubo per l'uomo, un 40enne coetaneo di Sanjust, è cominciato un anno fa, quando ha deciso di porre fine alla relazione. Da subito sono iniziati i pedinamenti, gli insulti, le minacce, e le telefonate a ogni ora del giorno e della notte, le scampanellate di ore alla porta di casa e i tentativi di effrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'ex presentatrice Rai si sarebbe introdotta diverse volte in casa dell'uomo o con la violenza, rompendo le finestre ed entrando da lì nell'abitazione, o tramite altri stratagemmi. Una volta avrebbe chiamato i Vigili del Fuoco, spiegando di essere rimasta fuori casa perché aveva scordato le chiavi. Il 40enne, non potendone più, ha deciso di denunciarla, sperando di porre fine a questa storia.

Capace di intendere e di volere

Secondo quanto appurato dalla perizia disposta dai magistrati, Virginia Sanjust di Teulada è perfettamente capace di intendere e di volere ma in una situazione di fragilità psicologica. Per questo sono stati disposti gli arresti domiciliari non nella sua abitazione, ma in una casa di cura.