in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza ha denunciato il suo ex perché continuava a ricevere minacce di morte. Lo aveva lasciato già da tempo per i suoi comportamenti violenti, ma lui non aveva la minima intenzione di smettere di tormentarla. Ad aggravare la situazione e a spaventare ancora di più la giovane, il fatto che il 24enne avesse una pistola. E così, prima che le minacce potessero concretizzarsi, è andata dagli agenti di Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo per denunciarlo. Quando i poliziotti hanno chiesto alla ragazza se l'arma fosse una replica o una pistola vera, non ha saputo rispondere. E così hanno deciso di andare a casa del 24enne per perquisire la sua abitazione e vedere che cosa trovavano.

Droga e soldi in casa, arrestato 24enne

Quando gli agenti hanno suonato alla porta hanno sentito forti rumori provenire dall'interno dell'appartamento, segno che il 24enne si stava disfacendo di qualcosa che non voleva fosse trovato dai poliziotti. Quando sono entrati lo hanno visto che si sporgeva dalla finestra per gettare una busta di plastica piena di cocaina e con un bilancino di precisione, che però è stata recuperata poco dopo. Dopo aver gettato il sacchetto, il giovane si è steso sul letto per nascondere un altro pacchetto con dentro dell'hashish. Altri panetti sono stati ritrovati in un mobile della cucina e in una libreria. Sempre in casa c'erano 1.865 euro in contanti, molto probabilmente i soldi guadagnati con la vendita della droga. Agli agenti ha provato a dire che era denaro guadagnato per aver incassato degli affitti. I poliziotti hanno sequestrato i soldi e la droga, mentre il ragazzo è stato arrestato.