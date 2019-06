L'estate è alle porte e i romani si preparano a fronteggiare il caldo torrido che da qualche giorno sta sovrastando tutta Roma. C'è chi si ingegna in gite fuori porta, chi preferisce fare un bagno al mare, ma per gli appassionati di cinema si avvicina un'occasione imperdibile: a partire da domani 21 giugno, fino all'8 settembre, andrà in scena la prima edizione del Cine Village, evento promosso da Agis Lazio Srl. Un'intera estate all'insegna della pellicola presso l'Arena Parco Talenti, situato nel cuore del III Municipio della Capitale. I residenti e i curiosi potranno assistere a un'offerta cinematografica senza precedenti, sia per i film che saranno proiettati che per l'ampia gamma di iniziative collaterali, tra spettacoli, conferenze e zone interamente dedicate allo sport. L'offerta culturale e cinematografica è l'occasione giusta per affrontare il caldo passando delle giornate all'insegna del divertimento e della cultura. L'ingresso giornaliero è a pagamento, con un biglietto intero che costa 6 euro, 5 in caso di ridotto. Tra le offerte sono anche previsti biglietti per più giornate: per chi volesse partecipare a 5 incontri il costo dell'abbonamento sarà di 20 euro, mentre per le persone intenzionate a recarsi al Cine Village per 10 appuntamenti dovranno versare 35 euro.

Ecco cosa ci sarà al CineVillage

Una sala da circa mille posti, schermo gigante e sistema di proiezione estremamente tecnologico. Quello che sembra uno scenario da sogno per gli appassionati di cinema sta per trasformarsi in realtà al Cine Village, per garantire a tutti quanti la visione dei film e delle varie proiezioni nel modo più spettacolare possibile. Oltre 50 pellicole sono state selezionate tra quelle degli anni passati, con il Cine Village che si vuole porre come luogo di unione e di simbiosi nell'immaginario collettivo. L'offerta culturale prevede anche una serie di conferenze per discutere dei film appena proiettati e alcune aree dedicate agli appassionati di sport, con l'area di Talenti che si arricchirà di alcune zone dedicate allo sport, grazie all'aiuto del Coni Lazio e del Comitato Italiano Paralimpico. Non solo divertimento, ma il Cine Village sarà anche l'occasione per portare avanti un'iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio e Confcommercio, dal titolo "Consumi e cultura tra economia e sviluppo del territorio". La volontà è quella di restituire linfa nuova alle imprese del luogo, andando incontro al sistema produttivo.