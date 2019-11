in foto: Foto di repertorio

Secondo un report dell'Istat sulla natalità e la fecondità della popolazione residente in Italia (dati 2018), questi sono i due nomi più scelti dai genitori per i loro figli: Leonardo, che ha spodestato Francesco nelle preferenze di mamme e papà (terzo posto per Alessandro), e Sofia (al secondo posto Giulia e al terzo Aurora). In particolare il nome Francesco, in testa dal 2001 nella classifica, ha perso quest'anno il primato in favore di Leonardo. Nel 2017 nel Lazio il nome più scelto era Lorenzo, superato quest'anno anch'esso da Leonardo. Per quanto riguarda le bimbe, nel Lazio prevale il ‘romanissimo' Giulia. In generale i primi 30 nomi in classifica coprono quasi il 45 per cento di tutti i nomi dei bimbi e il 38 per cento di quelli delle bimbe. Complessivamente sono decine di migliaia i nomi scelti per i nascituri.

Quali sono i nomi più scelti da mamme e papà italiani

Il nome Leonardo, inoltre, spopola al centro nord, mentre in Campania resiste in prima posizione Antonio e al sud, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, al primo posto c'è Francesco. Giuseppe è primo in Sicilia. Per quanto riguarda le bimbe, Sofia in testa in quasi tutte le regioni del nord, mentre al centro-sud e in particolare nelle Marche, nel Molise, in Campania e in Abruzzo il nome più scelto è Aurora. A Roma, come detto, resiste Giulia.

Leonardo, si legge nel rapporto, "raggiunge il primato in ben 14 regioni: tutte quelle del Centro-nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Elias) oltre che in Abruzzo e in Sardegna. A livello regionale, il nome Francesco si posiziona al primo posto soltanto in 4 regioni italiane, tutte del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Basilicata e Calabria). Alessandro, invece, terzo posto a livello nazionale, non è primo in alcuna regione. Giuseppe continua a primeggiare in Sicilia e Antonio in

Campania".