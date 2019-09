in foto: Bus in fiamme a Tor Bella Monaca – Foto Facebook Micaela Quintavalle

Autobus Atac avvolto dalle fiamme in via Aspertini a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Si tratta del bus matricola numero 409 assegnato alla rimessa di Tor Sapienza, tecnicamente un Irisbus Citelis di 18 metri prodotto dalla Iveco Irisbus nel 2013 per Atac. La vettura, quindi, riporta il blog Odissea Quotidiana, aveva solo sei anni. Si tratta del 24esimo autobus in fiamme, tra quelli Atac e Roma Tpl, dall'inizio dell'anno. Spiega Atac in un comunicato: "Sono in corso accertamenti per individuare le cause di un incendio che ha distrutto una vettura bus che era in servizio sulla linea 20 lungo via Anderloni. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Secondo le prime risultanze, intorno alle 13 si è verificato un guasto che ha provocato il fermo della vettura. Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un'ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata".

Il precedente, ieri un altro autobus Atac in fiamme

Solo ieri un episodio simile: in via Antamoro, quartiere Talenti, nella parte posteriore di un bus si è verificato un principio di incendio. Il comunicato di Atac: "Un bus della linea 351, per ragioni da accertare, è stato interessato da un principio di incendio mentre era in servizio lungo via Antamoro. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito estinto le fiamme. Nessun problema per le persone. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003".