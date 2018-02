in foto: Foto d’archivio

Lei lo lascia per un altro e lui tenta di incendiare l'automobile del nuovo fidanzato. Questa notte i carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato un ragazzo di 25 anni con l'accusa di tentato incendio e danneggiamento aggravato. Il giovane è originario di Napoli, ma da tempo residente a Ladispoli, litorale nord di Roma. L'episodio è accaduto intorno alle 3 di notte proprio a Ladispoli. Il ragazzo ha messo in atto la sua vendetta posizionando degli inneschi artigianali sotto le gomme delle macchine della sua ex fidanzata e del nuovo ragazzo di lei. Stava per appiccare l'incendio quando è stato notato da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia.

Il ragazzo dovrà rispondere di tentato incendio e danneggiamento aggravato.

I militari sono stati allertati da una segnalazione arrivata al 112. Alla vista dei militari il ragazzo ha tentato di scappare, ma è stato bloccato praticamente subito. Il 25enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato incendio e danneggiamento aggravato. Stando a quanto si apprende, le due automobili non hanno subito alcun danno.