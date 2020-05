in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato lo scorso venerdì 15 maggio ad Anzio per aver aggredito e minacciato la moglie. Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti in un appartamento di via Jenne, dopo la telefonata di una donna al 112 nella quale diceva di essere stata minacciata e picchiata dal marito. Arrivati sul posto i poliziotti hanno raccolto la testimonianza agghiacciante della vittima, portando via in manette il marito violento che ha opposto resistenza al fermo.

Ubriaco picchia e minaccia la moglie con un'accetta

L'uomo l'aveva picchiata e poi legata a una sedia, minacciando di colpirla con un'accetta e di darle fuoco con una tanica di benzina. La violenza si era scatenata al culmine di un litigio innescato dall'aggressività del marito rientrato in casa completamente ubriaco. Approfittando di un momento di distrazione del quarantenne la donna è riuscita così a chiedere aiuto divincolandosi.

L'uomo si è scagliato contro i poliziotti aggredendoli

Quando gli agenti hanno ascoltato il racconto terrorizzato della donna, il marito ancora evidentemente in stato di alterazione, ha cominciato a inveire contro di loro minacciandoli anche fisicamente. Arrestato dovrà rispondere dell'accusa non solo di violenza domestica e lesioni, ma anche di aver fatto resistenza e di aver aggredito due pubblici ufficiali mentre adempivano alle loro funzioni. Gli agenti si sono dovuto far medicare in ospedale riportando diversi giorni di prognosi per le lievi escoriazioni riportate nella colluttazione.