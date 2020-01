in foto: Eclissi totale di luna del 2018 a Roma

È prevista per le 18 di oggi, 10 gennaio 2020, la prima eclissi di Luna del 2020. Si tratta di un'eclissi penombrale parziale, che avviene quando la luna transita solo ed esclusivamente per la penombra della Terra, senza essere occultata dall'ombra. La luna apparirà un po' più offuscata, meno luminosa, ma si tratta comunque di una eclissi molto meno percepibile rispetto ai casi di eclissi d'ombra parziale o totale (quelle in cui l'ombra della Terra oscura la superficie lunare). Quella di oggi, inoltre, non sarà uniforme: la zona oscurata, infatti, sarà di maggiore intensità nei pressi del cono d'ombra della Terra. Nel 2020 ci saranno altre tre eclissi penombrali parziali, a giugno, luglio e novembre. La prossima eclissi penombrale totale è prevista per il 20 febbraio 2027.

Gli orari dell'eclissi lunare del 10 gennaio

L'inizio dell'eclissi lunare di penombra è previsto tutta Italia e anche a Roma precisamente alle 18.08. La massima eclissi ci sarà alle ore 20.10, mentre terminerà alle 22.12. Come detto nelle quattro ore di eclissi la luna apparirà meno luminosa del solito, come fosse coperta da un sottile velo opaco.

L'ultima eclissi lunare totale è avvenuta il 21 gennaio 2019, mentre la prossima sarà il 16 maggio 2022 alle ore 04:11. La prossima visibile anche in Italia, però, sarà del 31 dicembre 2028, nel corso della notte di Capodanno. A Roma e in Italia l'ultima visibile è stata quella del 27 luglio 2018. Qua tutte le informazioni sull'eclissi lunare penombrale di questa sera.