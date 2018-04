Il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, protagonista nell'ultimo anno di numerosi incidenti tanto da guadagnarsi un anno di sorveglianza speciale e da finire ai domiciliari per aver impedito ad una famiglia italiana di origine eritrea di prendere possesso della casa popolare al Trullo di cui era legittima assegnataria, ora è finito in carcere con l'accusa di evasione.

Castellino infatti è stato trovato in strada nei pressi della sua abitazione a Monteverde mentre portava a spasso il cane, nonostante fosse sottoposto a misure cautelari. Intercettato durante un controllo da una pattuglia di agenti, questi gli chiedevano di seguirlo in Questura, l'esponente dell'estrema destra a quel punto chiedeva di portare in casa il cane, non trovando resistenza da parte degli agenti che lo hanno accompagnato

Ma Castellino una volta in casa – secondo quanto riportato sul quotidiano il Messaggero da Davide Ruffolo – cominciava a dare in escandescenze, insultando i poliziotti con improperi come "guarda che infami, non valgono niente questi pezzi di merda, se vi incontro ad un corteo o al supermercato ve la farò pagare", e ancora "che uomini siete? Siete dei pezzi di merda che non chiudete un occhio". Calmatosi dopo aver spintonato i poliziotti, Castellino ha infine seguito spontaneamente gli agenti.