in foto: Sylvester Stallone al bar Giolitti a Roma

Vacanze romane per Sylvester Stallone, l'attore americano famoso per aver interpretato, tra gli altri personaggi, Rambo. Insieme alla biondissima moglie Flavin e alla figlia Shopia Rose, ‘Sly' è stato visto da fans e paparazzi in giro per la città eterna. La base è un hotel di lusso in via del Babuino, a pochi passi da piazza del Popolo. Scortato da numerose guardie del corpo, l'attore di Hollywood ha visitato e ammirato le bellezze di Roma. Un episodio curioso è stato immortalato dagli smartphone dei turisti all'interno dello storico bar Giolitti, a pochi passi da piazza di Monte Citorio. Stallone si è posizionato dietro al bancone dei gelati, specialità da decenni del bar, e ha assaggiato diversi gusti. Poi si è rivolto ai numerosi presenti, ha mostrato il bicipite e ha esclamato: "Il segreto della mia forza? Il gelato".

Stallone, classe 1946, sarà impegnato a ottobre con le riprese del film ‘Rambo: last blood'. Il primo film della serie Rambo uscì nelle sale cinematografiche nel 1982.