Come ogni anno, anche questo 101esimo Giro d'Italia, tra le manifestazioni ciclistiche e sportive in generale più prestigiose del mondo, si concluderà con la consueta sfilata dei corridori tra le strade della Capitale, nel percorso cittadino che per tradizione conclude la manifestazione. L'emergenza buche a Roma, però, è riuscita a rovinare anche la tappa conclusiva della gara ciclistica: già prima della partenza, infatti, erano stati molti i ciclisti a lamentarsi delle condizioni impietose del manto stradale capitolino, paventando un pericolo per la propria incolumità.

Come conseguenza della protesta, è stato reso noto che il tempo ufficiale di questa 21esima tappa – anch'essa fondamentale per la classifica finale – verrà preso dopo il terzo passaggio: vengono quindi aboliti i due precedenti traguardi volanti. Non solo: a causa delle buche, il percorso di gara è stato accorciato, tra la protesta generale delle migliaia di spettatori accorsi da tutto il mondo per prendere parte all'atto conclusivo di questo Giro d'Italia. L'ultimo dei 10 giri che compongono la tappa è stato infatti cancellato: la corsa verrà dunque interrotta al nono giro. La decisione è stata presa dopo che alcuni corridori avevano deciso, in segno di protesta, di prendere parte alla tappa semplicemente passeggiando in sella alle loro biciclette.