Secondo i dati del Codacons il 93 per cento delle strade di Roma, più di nove su dieci, hanno almeno una buca. Le segnalazioni dei lettori, a testimonianza di quanto afferma l'associazione per la tutela dei consumatori, arrivano da tutti i quartieri della Capitale. Su un totale di oltre 6mila chilometri di strade a Roma circa 5.500 chilometri di asfalto richiedono interventi urgenti di manutenzione. "Solo due anni fa, ossia ad aprile 2016, si registrava almeno una buca sull'82% delle strade romane, e i km interessati dal dissesto erano circa 4.900", fa sapere il Codacons. Secondo l'associazione non è aumentato solamente il numero delle buche, ma anche la loro dimensione: il diametro medio è aumentato infatti da 35 centimetri nel 2016 ai 50 centimetri di oggi, mentre la profondità è passata da 4,5 centimetri in media a 8.

"Questi numeri dimostrano come il problema del dissesto stradale non sia stato affrontato nel modo corretto delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni. I ritardi nella gestione dell'emergenza buche hanno prodotto un evidente danno alla collettività, perché gli interventi di manutenzione straordinaria comportano costi per il Comune e non risolvono sul lungo termine il problema. Per tale motivo non possiamo non presentare un esposto alla Corte dei Conti affinché verifichi se la sbagliata gestione della manutenzione stradale a Roma abbia determinato uno spreco di soldi pubblici e un danno per la collettività romana", ha dichiarato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.