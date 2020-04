in foto: Foto di repertorio –

Spetterà al governo stabilire le linee guida per il ritorno degli italiani al mare, ma già il Comune di Roma sta già pensando a come attrezzarsi per il rispetto del distanziamento sociale sulle spiagge. Nelle intenzioni del Campidoglio c‘è la riapertura di tutte le spiagge del litorale, anche quelle libere. In questo senso il consigliere comunale Andrea Coia, Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Commercio, ha dichiarato a Fanpage.it: "So che il municipio si sta muovendo per preparare dei bandi per assumere bagnini vigilanti. Sulle spiagge libere qualcuno dovrà sorvegliare sulle norme del distanziamento sociale e potrebbero essere proprio queste nuove figure che, oltre a controllare i bagnanti in mare, potrebbero sorvegliare anche su ciò che avviene sulla sabbia".

Di Pillo, presidente del municipio di Ostia: "Le spiagge riapriranno tutte, anche quelle libere"

La minisindaca di Ostia, Giuliana Di Pillo, ha confermato, ma ha anche detto, sempre ai microfoni di Fanpage.it, che l'ultima parola sulle regole in merito alla riapertura delle spiagge spetterà al governo: "Le misure di sicurezza saranno stabilite dal governo. La cosa più importante da sottolineare è: se le spiagge riapriranno, riapriranno tutte, quelle libere e quelle in concessione. Questo è chiaro ed è da ribadire a tutti i cittadini. Garantiremo sicurezza e salute ai cittadini in caso di riapertura e stiamo valutando una serie di ipotesi, ma dobbiamo aspettare le indicazioni del governo. La cosa importante è che le spiagge riapriranno tutte (se il governo deciderà di riaprirle), anche quelle libere. Questa è la cosa da sottolineare".

Un consigliere aveva detto: "Spiagge libere chiuse, difficili da controllare"

In un'intervista l'assessore all'Ambiente del municipio di Ostia, Alessandro Ieva, aveva dichiarato qualche giorno fa il contrario. Sosteneva infatti che "le spiagge libere del litorale non sono essenziali" al contrario degli stabilimenti. "Sono spiagge troppo affollate, bisognerebbe militarizzarle e immagino che l’idea non piacerebbe a nessuno", sosteneva. In realtà, stando a quanto si apprende, l'idea sarebbe proprio quella di assumere nuovi bagnini controllori che, insieme agli agenti della polizia locale, possano sorvegliare le spiagge.