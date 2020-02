in foto: Mattia Santori

Domenica 16 febbraio le Sardine scenderanno in piazza a Roma in piazza Santi Apostoli. Saranno presenti i fondatori del movimento Mattia Santori, Andrea Gareffa, Roberto Morotti, Lorenzo Donnoli e Jasmine Corallo. La manifestazione è in programma dalle ore 17 alle 19 in piazza Santi Apostoli. Alla stessa ora Matteo Salvini incontrerà i suoi sostenitori al Palazzo dei Congressi a Roma. "Dopo il successo di Piazza San Giovanni siamo andati nelle periferie ad ascoltare i cittadini, abbiamo raccolto voci ed emozioni, idee e prospettive. Fervono i preparativi per riempire un'altra piazza per fare da megafono ai cittadini usando gli anticorpi che servono a questa politica: fantasia, ideali, creatività e contenuti. Parleremo con Mattia dell'abolizione dei decreti sicurezza, ma lo faremo suonando nuove note, parlando al cuore e non allo stomaco, usando un ‘erotismo romantico e non tamarro', per citare proprio Mattia. Tutti insieme possiamo invertire la rotta, rendere di nuovo Roma il centro del mondo", si legge nella nota delle ‘6000 sardine'.

La manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma

"Piazza San Giovanni andava riconquistata con entusiasmo e allegria, ma il ritrovo di quella comunità era solo un punto di partenza, ora siamo pronti a scendere nuovamente in piazza per guardarci, confrontarci e navigare insieme in mare aperto", si legge ancora. Le sardine affronteranno, per la seconda volta, la prova della piazza a Roma. A San Giovanni, annunciarono gli organizzatori dal piccolo podio allestito al centro della piazza, erano presenti circa 100mila persone. Piazza Santi Apostoli, che si trova in pieno centro di Roma a pochi metri da piazza Venezia, è molto più piccola e non potrà sicuramente ospitare così tanti manifestanti.