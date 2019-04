Il primo weekend di Aprile regala ai romani moltissime occasione per trascorrere delle belle giornate all'aria aperta, soprattutto per gli appassionati delle gite fuori porta. Sabato 6 e domenica 7 sono previsti molti appuntamenti nel Lazio, con tre sagre in particolare che uniscono il cibo alla tradizione, attraverso un viaggio culinario tra passato e presente. A Sezze sarà celebrata la sagra del carciofo, l'ortaggio tipico del Comune in provincia di Latina, mentre a Morolo e Nerola sarà tempo di omaggiare gli gnocchi. Se nel paese in provincia di Frosinone si chiamano "Frascategli" a Nerola sono classici, ma è il sugo che fa la differenza: si celebrerà infatti lo gnocco al castrato, specialità tipica locale che attira i curiosi di tutto il Lazio.

Cosa ci sarà nelle sagre

Non mancheranno le sorprese per gli appassionati di cucina tipica, con queste tre sagre tutte gratuite, aperte a grandi e piccini. Per gli interessati al mondo del carciofo Sezze regala una due giorni di full immersion nell'universo dell'ortaggio laziale. La prima edizione della sagra si celebrò nel 1970 e da quel giorno non ha cambiato formula. Sarà possibile assaggiare nei vari stand il carciofo in varie forme, sia come condimento nella pasta che nella sua semplicità, accompagnato da manifestazioni di arte e musica. Per chi invece fosse appassionato di gnocchi il consiglio è quello di recarsi a Marolo e Nerola, dove sarà possibile assaporare il formato di pasta in varie forme. Nel paese del frusinate ci sarà l'occasione per assaporare i "Frascategli", gli gnocchetti fatti a mano tipici della zona, mentre a Nerola la pasta sarà servita accompagnata col sugo di castrato, condimento locale che ha attirato nel corso degli anni i curiosi delle zone limitrofe.