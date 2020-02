in foto: Colosseo

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio registrano bel tempo, con la rimonta dell'alta pressione. Ciò sarà possibile grazie alla nuova irruzione dell'anticiclone, che prenderà il sopravvento sul tentativo dell'inverno di farsi finalmente avanti, con il forte vento e il calo delle temperature registrato nei giorni scorsi. La stagione fredda non decolla e il clima tornerà a mantenersi piuttosto mite, anche se con aria più umida. Come riporta IlMeteo.it, ad attenderci è un fine settimana di cielo sereno e sole, sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. Per quanto riguarda le temperature, nello specifico a Roma oscilleranno tra minime di 2 massime di 14 centigradi, con un clima decisamente piacevole durante la tarda mattinata e nel primo pomeriggio, più rigido al mattino presto e di sera.

Le previsioni del meteo per domani, sabato 8 febbraio

Domani, sabato 8 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per tutto l'arco della giornata. Notte, mattino e pomeriggio senza nubi in cielo e qualche annuvolamento in serata. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia, che potranno godere di sole e cielo sereno, ma con temperature più basse, con minime che a Rieti, Viterbo e Frosinone, scenderanno sotto lo zero nelle ore più fredde, al mattino presto e durante la notte.

Le previsioni del meteo per domenica 9 febbraio

Domenica 9 febbraio le previsioni del meteo a Roma avvertono di un parziale cambiamento del quadro metereologico, con nubi sparse che veleranno il cielo. Attesi annuvolamenti anche sul resto dei capoluoghi del Lazio. Nel dettaglio, nella Capitale sono previste nuvole sparse di notte e al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e di sera. Le temperature si manterranno stabili, con minime di 4 centigradi di notte e al mattino presto e toccando punte di 14 nelle ore più calde della giornata.