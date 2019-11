in foto: Liceo Tasso

È stata pubblicata sul sito Eduscopio.it della Fondazione Agnelli la classifica 2019 delle scuole superiori di tutta Italia. A Roma il miglior liceo classico è sempre il Tasso, mentre il migliore scientifico è ancora una volta il Righi. Per la nuova edizione del report sono stati analizzati i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16). Il miglior liceo scientifico di Roma, come detto, è il Righi (via Boncompagni, nella zona di via Veneto), dove ogni anno si diplomano 178 studenti in media. Alto il voto medio di maturità: 81,3. Il 36 per cento dei diplomati sceglie un corso di laurea tecnico, il 21,7 di tipo scientifico e il 19,3 di tipo economico/statistico. Il 61,9 per cento dei diplomati si iscrive all'Università La Sapienza di Roma, l'8 per cento alla Luiss e il 7.7 a Roma Tre. Il miglior liceo classico è il Tasso (nei pressi di piazza Fiume, a pochi passi dal Righi), dove ogni anno si diplomano 166 studenti e il voto di maturità medio è 81.4. Il 24 per cento dei diplomati sceglie un corso di laurea dell'area giuridico/politica, il 18,7 un corso di tipo umanistico, il 18 per cento scientifico e il 13 per cento tecnico.

I migliori licei classici di Roma 2019

TORQUATO TASSO ENNIO QUIRINO VISCONTI FRANCESCO VIVONA BERTRAND RUSSELL TERENZIO MAMIANI VIRGILIO DANTE ALIGHIERI GIULIO CESARE ORAZIO AUGUSTO ARISTOFANE

I migliori licei scientifici di Roma