Nel Lazio ben 13 pizzerie sono state premiate e recensite nella guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, edizione 2020. La nostra è la terza regione più presente tra le pagine del volume, dietro a Campania, con 19 indirizzi, e Toscana con 16. Le pizzerie romane la fanno da padrone per quanto riguarda la pizza all'italiana e la pizza a taglio, mentre sono un po' indietro, comprensibilmente, per quanto riguarda la pizza napoletana, categoria dominata dalla Campania. La migliore pizza all'italiana è infatti quella di Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, zona Portuense a Roma, mentre la migliore pizzeria a taglio d'Italia e il famosissimo Pizzarium di Gabriele Bonci a via della Meloria, zona Cirpo. Entra nella classifica dei Tre Spicchi, il massimo riconoscimento per la guida, la pizzeria Sbanco, sempre nella categoria della pizza all'Italiana. Il premio Salania per le migliori pizze dell'anno è andato anche, per quanto riguarda la categoria pizza a taglio, a un romano: Lievito, Pizza, Pane (viale Europa, Eur), che ha vinto con "la nostra panzanella": baccalà cotto a bassa temperatura, concassé di pomodoro, oliva taggiasca, pomodorini confit, fiori eduli.

Le migliori pizzerie d'Italia 2020 secondo il Gambero Rosso: le classifiche

(in grassetto quelle del Lazio)

Pizza Napoletana

96 Pepe in Grani, Caiazzo (CE)

95 La Filiale a L’ Albereta, Erbusco (BS)

94 La Notizia, Napoli

93 50 Kalò, Napoli

La Notizia, Napoli

Salvo, Napoli

92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti, Seravezza (LU)

Le Follie di Romualdo, Firenze

I Masanielli, Caserta

Pizzeria Salvo, San Giorgio a Cremano (NA)

Sorbillo, Napoli

91

Al Fresco, Firenze

Enosteria Lipen, Triuggio (MB)

Montegrigna by Tric Trac, Legnano (MI)

Officine del Cibo, Sarzana (SP)

Oliva – da Concettina ai Tre Santi, Napoli

‘O Scugnizzo, Arezzo

Il Vecchio e il Mare, Firenze

90

La Pizzeria di Guglielmo Vuolo, Napoli

Ammaccàmm, Pozzuoli (NA)

Da Attilio alla Pignasecca, Napoli

La Contrada, Aversa (CE)

Duje, Firenze

Era Ora, Palma Campania (NA)

Fandango Racconti di Grani, Filiano (PZ)

Giotto, Firenze

Guglielmo Vuolo Verona, Verona

Mamma Rosa, Ortezzano (FM)

Perbacco, La Morra (CN)

Starita, Napoli

Sud, Firenze

Villa Giovanna, Ottaviano (NA)

Casa Vitiello, Caserta

Pizza all'Italiana

92 Seu Pizza Illuminati, Roma

91

Pizzeria Bosco, Tempio Pausania

Framento, Cagliari

La Gatta Mangiona, Roma

Libery Pizza & Artigianal Beer, Torino

Proloco Dol, Roma

Sforno, Roma

90

La Braciera, Palermo

Giangi, Arielli (CH)

Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

Proloco Pinciano, Roma

Sbanco, Roma

La Sorgente, Guardiagrele (CH)

Tonda, Roma

Vola Bontà Per Tutti, Castino (CN)

PIZZA A DEGUSTAZIONE

96 I Tigli, San Bonifacio (VR)

94

Gusto Divino, Saluzzo (CN)

Renato Bosco Pizzeria, San Martino Buon Albergo (VR)

93

Apogeo Giovannini, Pietrasanta (LU)

L’Osteria di Birra del Borgo, Roma

Ottocento Bio, Bassano del Grappa (VI)

Sestogusto, Torino

92

Piano B, Siracusa

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni, San Mauro Torinese (TO)

Sirani Bagnolo, Mella (BS)

91

Crosta, Milano

La Divina Pizza, Firenze

Dry Milano, Milano

Da Ezio, Alano di Piave (BL)

In Fucina, Roma

Gigi Pipa, Este (PD)

Gusto Madre, Alba (CN)

Mediterraneo, Brugnera (PN)

La Pergola, Radicondoli (SI)

La Ventola, Rosignano Marittimo (LI)

90

Berberè, Castel Maggiore (BO)

Agriturismo Il Casaletto, Viterbo

Lo Spela, Greve in Chianti (FI)

ZenZero Osteria della Pizza, Pisa

GUIDA PIZZERIE GAMBERO ROSSO 2020 | TRE ROTELLE – PIZZA A TAGLIO

95 Pizzarium, Roma

94 Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo (VR)

92

Pizzamore, Acri (CS)

Pizzarium, Lucca

Masardona, Napoli

Panificio Bonci, Roma

90

Menchetti dal 1948, Arezzo

Pizzeria Sancho, Fiumicino (RM)