in foto: Foto Facebook – Otaleg

Con il caldo comincia non solo la stagione delle spiagge e del mare, ma anche quella del gelato. La Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso, edizione 2018, da aprile nelle edicole e in libreria, è uno strumento utile per orientarsi tra coni, coppette, gusti tradizionali e creativi. Le migliori gelaterie sono premiate con i ‘tre coni'. Nel Lazio ce ne sono cinque, tre delle quali si trovano a Roma.

Le migliori gelaterie di Roma e del Lazio

Gretel Factory – Formia, Latina

Greed Avidi di Gelato – Frascati [Rm]

Gelateria dei Gracchi – Roma (Prati- sede storica)

La gelateria dei Gracchi viene aperta nel 1999 nel cuore del quartiere Prati a Roma. Offre al pubblico, si legge sul sito, un gelato artigianale fatto esclusivamente con prodotti naturali, senza conservanti, coloranti e grassi idrogenati. Seguire le stagioni e il ciclo biologico delle materie prime – tutte italiane e a chilometro zero – è la sua filosofia. Tra i gusti più particolari ci sono lo zibibbo, mandorla tostata all'arancia, meringa al pistacchio, pera al caramello.

La Gourmandise – Roma (Monteverde)

La Gourmandise è la new entry tra i ‘tre coni'. Si legge sul sito del Gambero Rosso: "Non chiedetegli un cono, perché per Dario Benelli il gelato si degusta come si deve solo in coppetta. Perché non si aggiunge niente a un prodotto completo così com'è. Il suo laboratorio è il suo regno, avvolto da un'alchimia unica per un prodotto che conquista al primo soave assaggio".