Come ogni anno i ‘Tre Coni' della guida ‘Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso' certificano le migliori gelaterie del Paese. Quest'anno, edizione 2019 della guida, i maestri gelatieri che hanno ricevuto l'ambito premio sono circa quaranta, cinque dei quali si trovano nel Lazio, tre a Roma, uno in provincia di Roma e uno in provincia di Latina.

Cominciamo con le gelaterie più buone della Capitale: la prima è quella di un nome storico del gelato a Roma, Claudio Torcé. Le sue gelaterie si trovano in viale dell’Aeronautica 105, viale Aventino 59, e viale Marconi 445, tutte nella zona sud della Capitale. Torcé è il primo ad aver aperto una gelateria con oltre cento gusti di gelato, tra cui anche diverse proposte salate. La seconda gelateria premiata con i ‘Tre Coni' è Otaleg, che dai Colli Portuensi si è trasferito recentemente in via di San Cosimato a Trastevere in un piccolo locale di meno di 40 metri quadrati. Trenta i gusti disponibili. Per molti gelati viene utilizzato latte di pascolo. Il terzo e ultimo indirizzo segnalato a Roma è la Gourmandise di via Felice Cavallotti a Monteverde. "Lo chef Dario Benelli elabora gusti inusuali che comprendono profumi ritenuti lontani dal mondo della pasticceria: il timo, il ginepro e l’elicriso diventano perfetti alleati per dare vita a sinfonie di gusti per i palati più raffinati. Inoltre, viene utilizzato latte di capra maltese (prodotto dall’azienda Tinte Rosse di Montelibretti) che dona al gelato una maggiore digeribilità", si legge sul sito della gelateria.

Fuori Roma, le migliori gelaterie del Lazio 2019

Fuori Roma ha conquistato i Tre Coni la gelateria Greed Avidi di Gelato a Frascati, Castelli Romani. Per ogni gusto, si legge sul sito della gelateria, mettiamo la sua materia prima naturale, a Km-0, Biologica, Biodinamica o convenzionale. Il quinto e ultimo indirizzo segnalato nel Lazio è la gelateria Gretel Factory di Formia, provincia di Latina: "Abbiamo rivisitato la favola di Hansel e Gretel e grazie all’uso di materie prime locali le nostre Agrigelaterie Naturali uniscono il gusto e la conoscenza rendendo gli amici di Gretel attenti osservatori delle loro scelte alimentari. Scegliere GretelFactory, vuol dire sostenere la nostra filosofia, i nostri produttori locali, la nostra Filiera Ac-corta", si legge sul sito della gelateria.