in foto: I camerieri servono le fettuccine all’Alfredo durante la festa dei 110 anni dalla loro creazione

Create nel 1908 da Alfredo Di Lelio nella sua piccola trattoria nel cuore di Roma, le ‘fettuccine all'Alfredo' sono diventate un piatto simbolo del Made in Italy all'estero. Molte star di Hollywood le hanno amate, tanti personaggi politici e della cultura le hanno apprezzate nei loro viaggi in Italia. Dalle nostre Anna Magnani e Sophia Loren ad Ava Gardner e Ingrid Bergman, da Orson Welles alla famiglia Kennedy, da Liz Taylor a Walt Disney, da Frank Sinatra a Ringo Star, fino ai campioni più famosi dello sport come Pelé e Falcao. Sono stati tutti grandi amanti delle ‘bionde' al ‘doppio burro', come le chiamava il loro creatore.

Nel 2018 la trattoria Alfredo festeggia i 110 anni dalla creazione del piatto. Si narra che il fondatore della famosa trattoria romana abbia creato il piatto per far piacere alla moglie, debilitata dal parto del suo primogenito. La ricetta è in effetti semplice: tagliatelle condite con burro e parmigiano fresco (qua la ricetta completa). Forse proprio per la loro semplicità sono diventate il piatto italiano più apprezzato e conosciuto dagli stranieri, forse anche grazie alle star del cinema hollywoodiano che le hanno esportate negli Stati Uniti. La galleria di fotografie di personaggi famosi esposte sui muri del ristorante è impressionante: tutte le grandi star, almeno una volta nella vita, sono passate per la trattoria Alfredo. I due celebri attori del cinema muto Douglas Fairbanks e Mary Pickford. dopo aver gustato i piatti di Alfredo nel corso della loro luna di miele a Roma, regalarono al ristoratore due posate d'oro con incisa una dedica: “To Alfredo the King of the noodles”. Da allora vengono fornite agli ospiti più illustri che entrano nella trattoria.