Tornare a casa dopo intere giornate passate a stare in equilibrio tra lavoro, i bambini da portare a scuola e poi alle loro attività, un’incursione di mezz’ora in palestra e il flash improvviso che attraversa la mente come un lampo: la consapevolezza che il frigorifero ti sta per accogliere con la stessa parsimonia di un eremita nel deserto. Ecco, quel gioco fatto di stress e fughe veloci a fare la spesa può finalmente terminare. L’avvento di Internet, degli smartphone, dei tablet e la diffusione dell’e-commerce ha semplificato parte della nostra vita, migliorandola: con la spesa a domicilio hai più tempo a disposizione per fare ciò che vuoi, non hai problemi di rimanere bloccato nel traffico cittadino, anzi, sei un’auto in meno sulle strade e puoi startene comodamente sul divano ad attendere il trillo del citofono. Certo, ci sono servizi e servizi.

Da Roma a casa… con Esselunga

Esselunga a Casa è un servizio attivo che dal 2000 si è diffuso fino a coprire 1600 comuni e 6 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lazio​. In questi giorni Esselunga a Casa ha compiuto un passo importante riuscendo a diventare ancora più capillare: il servizio di spesa online e consegna a domicilio coprirà finalmente anche tutto il territorio della città di Roma. La prima consegna è gratuita ed il cliente può usufruire di uno sconto di 10€ inserendo il codice ROMA2019. Il codice sarà usufruibile fino al 31/1/2020 ed è valido una sola volta esclusivamente su Roma.

Esselunga a casa: un servizio smart

Uno dei motivi del successo di Esselunga a Casa è la sua facilità. Ci si iscrive e poi si può scegliere se fare la spesa sul sito o scaricare l’App Esselunga online. Si concordano la data e l’orario di consegna e poi si paga online senza problemi. Tutto molto semplice. La spesa viene preparata poche ore prima della consegna e viene trasportata nei furgoni che godono della doppia temperatura, per i surgelati e per i freschi, proprio per rispettare la catena del freddo e per garantire la freschezza dei prodotti. Un plus, questo, che normalmente nelle nostre auto non abbiamo.

Una vetrina virtuale immensa

Hai presente quel girovagare curioso fra le corsie del supermercato? Con Esselunga a Casa puoi “vagare” online tra i reparti virtuali che raccolgono circa 15.000 prodotti: un assortimento immenso diviso per reparti, dai 2.500 super freschi quali verdura, frutta, pesce, carne, latticini e prodotti della gastronomia, fino ai surgelati e agli articoli per casa e dispensa. Ma la spesa online di Esselunga a Casa è proprio come la faresti tu: di ogni prodotto puoi leggere tutte le informazioni come caratteristiche, ingredienti, valori nutrizionali, origine per la frutta e verdura, tracciabilità per la carne e il pesce e anche la presenza di eventuali allergeni. Dulcis in fundo… puoi scegliere anche lo spessore delle fette degli affettati come se fossi al banco. La scelta del vino? Di fronte a 700 etichette si potrebbe avere un certo imbarazzo, ma Esselunga a Casa ha previsto un sommelier “virtuale” che ti consiglia su vini e abbinamenti.

Più omaggi, accessibilità e un regalo all’ambiente

Puoi controllare il carrello quando vuoi per aggiungere o togliere prodotti in base al budget, puoi anche approfittare delle promozioni e degli sconti e anche di una riduzione o dell’azzeramento del contributo di consegna a seconda dell’acquisto di determinati prodotti. Per le persone con difficoltà Esselunga ha pensato a un aiuto in più: non solo Esselunga a Casa è accessibile anche ai clienti ipovedenti o non vedenti, ma offre agevolazioni per la consegna alle persone con disabilità e agli over 70. A ringraziare è anche l’ambiente: i sacchetti per imbustare sono fatti di plastica riciclata e il trasporto permette di diminuire le auto in circolazione: ogni furgone Esselunga a Casa, sono 30 auto in meno sulle strade. Freschezza, attenzione, cura. Anche a Roma.