in foto: Istituto Spallanzani di Roma

Resteranno a disposizione dei pazienti Covid soltanto gli hub principali della rete, mentre gli altri ospedali torneranno a breve alle loro normali attività. Al San Camillo e al Pertini di Roma, per esempio, hanno già bloccato le accettazioni dei positivi al coronavirus e gradualmente stanno tornando alla normalità. Lo ha annunciato oggi nel corso di un'audizione in commissione Sanità l'assessore regionale del Lazio, Alessio D'Amato: "A oggi abbiamo 60 pazienti in terapia intensiva. Resteranno dedicati alla Covid 19 soltanto i posti negli hub, gli altri, anche quelli creati ad hoc durante l'emergenza, non verranno dismessi e saranno a disposizione dei pazienti affetti da altre patologie".

L'assessore non ha dichiarato nello specifico quali saranno gli ospedali che rimarranno dedicati alla Covid 19, ma tra questi, sicuramente, ci sarà l'Istituto Spallanzani, centro nevralgico della rete regionale anti coronavirus. Probabilmente rimarrà a disposizione anche il Columbus Covid 2 Hospital del Gemelli, il Sant'Andrea, il Covid 4 di Tor Vergata, il Covid 5 del Policlinico Umberto I e i quattro ospedali hub delle altre province del Lazio. Torneranno alla normale attività, invece, i reparti Covid del San Camillo e del Pertini.

Questa è la rete Covid della Regione Lazio:

Area A: Hub: Gemelli Covid 2 Hospital Columbus Spoke: Villa Aurora, IDI, San Paolo di Civitavecchia

Area B: Hub: Ospedale Sant’Andrea Spoke: San Filippo Neri, San Pietro Fatebenefratelli e ospedale di Palestrina;

Area C: Hub: Covid 4 Hospital Tor Vergata Spoke: ospedale Pertini, Nuova Annunziatella, Regina Apostolorum di Albano e Ospedale dei Castelli

Area D Hub: Policlinico Umberto I COVID 5 Eastman Spoke: ospedale Vannini;

Area E Hub: Covid 1 Hospital Spallanzani Spoke: ospedale militare del Celio, COVID 3 Casal Palocco, San Camillo Forlanini, Campus Bio-Medico, Israelitico e ospedale Grassi di Ostia

Area F Hub: Santa Maria Goretti di Latina Spoke: presidio Di Liegro di Gaeta

Area G Hub: ospedale Belcolle di Viterbo

Area H Hub: ospedale De Lellis di Rieti

Area I Hub: ospedale Spaziani di Frosinone.



Riprese le attività ambulatoriali

Le attività ambulatoriali, bloccate per mesi a causa del coronavirus, sono ripartire. Due saranno gli interventi principali per recuperare le visite mancate: ambulatori aperti anche il sabato e la domenica e servizi aperti fino alle 22. "Una particolare attenzione sara' dedicata ai pazienti più fragili. Ci sarà uno sforzo importante per la telemedicina: uno strumento che noi vogliamo utilizzare in maniera più estesa, anche in vista di una possibile ripresa del virus in autunno", ha dichiarato D'Amato.