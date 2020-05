La Regione Lazio, in un'ordinanza firmata ieri dal presidente Nicola Zingaretti, ha pubblicato le regole che dovranno osservare lavoratori e clienti all'interno dei centri commerciali. Bisognerà innanzitutto indossare sempre la mascherina e ogni persona dovrà avere a disposizione uno spazio di dieci metri quadrati. La distanza di un metro dalle persone potrà non essere osservata dai conviventi (in pratica marito e moglie potranno passeggiare vicini).

Le regole per i centri commerciali

Queste le regole principali all'interno dei centri commerciali: