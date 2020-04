in foto: Foto di repertorio

In vista della riapertura prima di alcune imprese e poi anche di bar e ristoranti, la Regione Lazio sta studiando soluzioni per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, assembramenti e occasioni di contagio da coronavirus. Una task force si occuperà di studiare come potrà avvenire nella nostra regione la cosiddetta ‘Fase 2' e ieri sono partiti i tavoli di concertazione tra sindacati, imprenditori e associazioni per cercare di capire come fare rispettare regole indispensabili per la sicurezza sia dei lavoratori che dei consumatori. Dal 3 maggio alcuni esercizi cominceranno a riaprire, ma prima di questa data, ha dichiarato il presidente della Regione Lazzio, Nicola Zingaretti, "le fabbriche e i negozi si dovranno organizzare in una realtà che, fin quando non ci sarà il vaccino, sarà particolare: non potrà essere la stessa della fase precedente".

Le misure di sicurezza in negozi e ristoranti

La Regione stilerà una serie di linee guida, con l'aiuto dell'Istituto Spallanzani, per garantire la sicurezza: per esempio potrebbero essere utilizzati pannelli di plexiglass alle casse dei supermercati, potrebbe essere introdotto l'obbligo di disinfettante per le mani in tutti i negozi e dovrebbe essere confermato il contingentamento degli ingressi. Stesso discorso, per esempio, nei taxi, con un divisorio di plastica che potrebbe separare sedile del guidatore e sedili posteriori. Inoltre Zingaretti ha annunciato che chiederà ai sindaci di rivedere tutte le norme sull'occupazione di suolo pubblico perché, ha spiegato, "è evidente che il consumo all'aperto sarà meno a rischio. Noi, assieme agli scienziati, offriremo delle linee guida".

Lazio Lab, chi fa parte della task force della Regione Lazio per la ‘Fase 2'

La Regione Lazio ha istituito una task force parallela a quella creata dal governo per programmare e pensare alla riapertura e alla cosiddetta ‘fase 2'. Della task force del Lazio, chiamata ‘Lazio Lab', fanno parte: