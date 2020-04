in foto: Terapia intensiva allo Spoke di Casalpalocco

Nel Lazio i nuovi contagi da coronavirus comunicati oggi, martedì 14 aprile, sono 143, dato in leggera crescita rispetto ai giorni scorsi. Se in alcune asl i nuovi casi sono ormai da giorni meno di dieci, preoccupa ancora la situazione nelle case di cura e nelle case di riposo per anziani in alcune zone della regione: nella Asl Roma 6, quella dei Castelli Romani, per esempio, si registrano 64 casi, che in larga maggioranza arrivano dalla casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa che, si legge sul sito, ospita "95 posti letto in Lungodegenza Medica". In pratica al San Raffaele si registrano quasi il 50 per cento dei nuovi casi della regione. Sulla struttura è in corso un audit a cura della Asl competente e del SERESMI. In programma controlli su altre Rsa del territorio.

Situazione simile nel territorio della Asl Roma 4, che comunica 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. "Oggi registriamo un dato di 143 casi di positività e un trend al 2,9%, dei casi giornalieri sono legati prevalentemente a tre cluster e di questi uno molto rilevante ad una RSA di Rocca di Papa e gli altri due fanno riferimento a due case di riposo una a Fiano Romano e una a Campagnano. Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri. Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

I dati di oggi: 4022 gli attuali positivi

I dati dei contagi da coronvirus nel Lazio comunicati dalla Regione: "Sono 4022 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2479 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 199 sono ricoverati in terapia intensiva. 300 sono i pazienti deceduti e 789 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5111 casi.