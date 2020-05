in foto: Foto di repertorio

Sono partiti oggi i 300mila test sierologici che verranno effettuati su tutti gli operatori sanitari (ospedalieri, ma anche pediatri, medici di famiglia e farmacisti) e su tutti gli uomini delle forze dell'ordine del Lazio. L'indagine epidemiologica servirà per capire quanto abbia circolato il virus nella nostra regione. Sui primi 250 test effettuati questa mattina al Comando Generale dell Guardia di Finanza sono stati registrati due casi di sieroprevalenza e per questo i finanzieri sono stati immediatamente sottoposti a tampone di verifica.

D'Amato: "Tamponi su finanzieri negativi"

Questa sera l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha informato che i due tamponi sono risultati negativi. Questo significa che i due finanzieri molto probabilmente hanno ‘conosciuto' il virus e quindi hanno sviluppato anticorpi specifici, ma attualmente non sono positivi e quindi non sono affetti da Covid-19: "Ho appena avuto notizia dall'Istituto Spallanzani che i due finanzieri del Comando generale con sieroprevalenza sono poi risultati negativi al tampone che è stato immediatamente eseguito. Questo conferma che non vi è attività virale in corso, ma che i due militari sono venuti a contatto con il virus. I test di sieroprevalenza si dimostrano così utili per capire la circolazione del virus e per chi presenta sieroprevalenza l'esigenza è quella di effettuare il tampone. Voglio ringraziare della collaborazione il Comando generale della Guardia di Finanza per il bene della salute pubblica".