in foto: Saldi estivi a Roma

Domani, mercoledì 27 maggio, il consiglio regionale del Lazio voterà la proposta di legge che deroga il Testo unico del Commercio. L'inizio dei saldi estivi è fissato in tutta Italia al primo agosto, ma la nuova norma, che ha l'obiettivo di aiutare la ripresa delle vendite post restrizioni a causa dell'emergenza coronavirus, prevede la possibilità per i commercianti di poter fare vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti e, cioè, dall'inizio di luglio.

Verso l'approvazione della deroga al testo unico del Commercio

In commissione Commercio anche le opposizioni hanno votato a favore della modifica, ma i consiglieri della Lega non erano presenti: "Il testo della proposta di legge, modificato con una proposta unitaria da parte di tutta la commissione, intende aumentare le opportunità per i tanti commercianti che hanno riaperto con magazzini pieni, una stagione oramai a metà e fornitori da pagare. La deroga in questa fase emergenziale al divieto dei pre-saldi consentirà loro di organizzare promozioni e sconti secondo le proprie esigenze. Dispiace solo l'assenza oggi dei consiglieri della Lega, che dopo aver presentato in commissione un secondo emendamento che ricalcava parola per parola quello discusso e condiviso da tutte le forze politiche con la sola aggiunta del simbolo del partito, pur avendo sottoscritto quello unitario, non sono poi intervenuti nella seduta di commissione. Sarà per la prossima volta!", le parole della consigliera regionale del Partito democratico Marta Leonori.