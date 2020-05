in foto: Foto repertorio

Da oggi, lunedì 25 maggio, potranno ricominciare non solo palestre e piscine, ma anche i corsi individuali nelle scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere (ed altre tipologie simili). Lo stabilisce l'ordinanza firmata lo scorso 19 maggio dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Qua le regole per le riaperture di piscine e palestre). Dal 29 maggio 2020 riapriranno invece gli stabilimenti sulle spiagge di mari e laghi e le altre attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Potranno riaprire anche i parchi tematici, i parchi zoologici, i parchi divertimento, i lunapark e gli spettacoli itineranti. Riapriranno infine i campeggi, i villaggi turistici e le zone attrezzate per la sosta temporanea.

L'ordinanza firmata da Zingaretti

Questo il testo dell'ordinanza che riguarda le riaperture del 25 maggio: