in foto: Foto di repertorio

Da lunedì 25 maggio riapriranno le piscine a Roma e nel Lazio. Così stabilisce un'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti. Nel documento sono spiegate le regole che si dovranno rispettare non solo nelle piscine dei centri sportivi, ma anche in quelle delle attività ricettive come alberghi, agriturismi, campeggi. Sono escluse da queste regole quelle riempite con acqua di mare e quelle termali. Ogni bagnante dovrà avere a disposizione una superficie di almeno 7 metri quadrati. In acqua è obbligatorio (ma lo era anche prima dell'emergenza coronavirus) l'uso della cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso e urinare. Sono consentiti scivoli e altri giochi acquatici, se il titolare riesce a garantire il distanziamento sociale.

Le regole per le piscine di Roma e del Lazio: