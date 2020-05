Nel Lazio da lunedì 18 maggio riapriranno anche i centri commerciali e i centri sportivi all'aperto. Per il momento si tratta solo di un annuncio da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ma è praticamente certo. La Regione, infatti, sta aspettando soltanto il via libera formale del governo, che nelle prossime ore varerà un decreto legge che consentirà, in pratica, alle regioni di decidere in autonomia quali negozi e attività riaprire. Quando questo decreto sarà ufficiale (la bozza, già disponibile, prevede spostamenti liberi all'interno della stessa regione e prevede la riapertura delle attività economiche e produttive) Zingaretti potrà a sua volta emanare un'ordinanza per specificare le modalità della ripartenza in tutto il territorio regionale e, quindi, anche a Roma.

Da lunedì aperti a Roma e nel Lazio centri sportivi all'aperto e centri commerciali

Ieri ha già anticipato le sue intenzioni: "Da lunedì cambierà molto: aspettiamo il nuovo decreto nazionale, ma visto il nostro tasso di contagio noi potremo essere in grado di far ripartire gran parte delle attività ancora chiuse, dal consumo sul posto in bar e ristoranti, a parrucchieri e centri estetici, ai negozi al dettagli, ai centri commerciali, ai centri sportivi all'aperto. Abbiamo stabilito, con le categorie, un protocollo per ogni settore. Per quanto riguarda la stagione balneare, dobbiamo aspettare: ma dico subito che dovremo pensare anche alle spiagge libere, aiutando i Comuni nella gestione". Per il momento, però, i centri commerciali e anche quelli sportivi, almeno sui loro profili Facebook, non hanno indicato orari e giorni previsti per la riapertura. Non è chiaro, essendo oggi venerdì, se i centri faranno in tempo ad organizzarsi per riaprire già lunedì 18 maggio.