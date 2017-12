Erano intenzionati ad entrare allo stadio, o forse ad ingaggiare duelli all'esterno dell'impianto sportivo, i tifosi del Crotone fermati questa mattina al casello di Roma Sud dagli agenti della Polizia di Stato. Come sempre, i poliziotti hanno effettuato controlli sulle tifoserie ospiti in arrivo nella Capitale, in questo caso su un autobus che trasportava i supporter calabresi venuti a Roma per assistere alla partita di campionato in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico tra il Crotone e i biancocelesti della Lazio.

Nell'ambito dei controlli, gli agenti di polizia hanno rinvenuto e sequestrato una grossa catena, un manganello, un bastone retrattile e una mazza da baseball, insieme a numerosi petardi. Nei confronti dei tifosi ospiti trovati in possesso delle armi, si sta valutando se adottare provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente, come Daspo sportivi e denunce, molto comuni in casi del genere.