McDonald's assume a Roma 150 persone tra addetti alla Ristorazione Veloce, Hostess e Steward. Le candidature si possono inviare entro il 2 marzo. "Il McItalia Job Tour fa tappa nella città di Roma per inserimento di nuovo organico presso i ristoranti della città e dà la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per diventare CREW, ovvero parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante, e di avere l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. McDonald’s selezionerà 150 persone dinamiche per le posizioni di Addetto Ristorazione Veloce, Hostess e Steward, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente. Se vuoi partecipare alle preselezioni ti invitiamo ad effettuare una registrazione online, cliccando sul pulsante “Candidati”. Successivamente, rispondendo ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la Tappa di Roma (RM)".

Questo il link alla pagina dove si può inviare il curriculum: https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/82