La linea ferroviaria Roma Nord rimarrà chiusa per quindici mesi. La notizia è emersa a seguito dell'incontro dello scorso dicembre in Regione, quando i pendolari hanno consegnato una serie di domande all'assessore alla Mobilità Mauro Alessandri. Una chiusura della quale non è ancora nota la data esatta in cui sarà disposta, ma che presumibilmente, è già in calendario per il prossimo autunno. Il motivo del provvedimento sono lavori, che, si spera, possano portare un miglioramento complessivo degli spostamenti lungo la linea ferroviaria. Interventi che riguarderanno il raddoppio e modernizzazione dei binari già esistenti, per garantire una maggiore sicurezza ai viaggiatori. Nello specifico, la chiusura riguarderà la tratta da Sacrofano a Viterbo, per un totale di circa 80 chilometri, mentre rimarrà aperta la tratta Euclide-Montebello. Si preannuncia un incubo per i pendolari che dalla provincia di Viterbo si spostano a Roma per studio o per lavoro utilizzando il treno.

La Roma Nord, tratta ferroviaria già gravata da ritardi e cancellazioni, rischia di subire un pesante stop, che potrebbe fortemente congestionare il quadrante del capoluogo dell'Alto Lazio. I pendolari, in alternativa, saranno costretti ad utilizzare l'auto oppure la FL3, che percorre il tragitto da Viterbo Porta Fiorentina a Roma Ostiense/Tiburtina, unico collegamento con la Capitale e già altamente frequentata. Ciò potrebbe provocare ripercussioni sulla linea. Nel frattempo i pendolari si stanno organizzando per chiedere che venga assicurato il collegamento con Roma, senza dover intraprendere ogni giorno "un viaggio della speranza". Pochi giorni fa il Comitato pendolari ferrovia Roma Nord ha informato gli utenti che “Atac ha annunciato la cancellazione di oltre venti corse tra urbane e extraurbane”.